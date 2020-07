Gabriel Garko e Gabriele Rossi avvistati di nuovo insieme a Roma (Di venerdì 24 luglio 2020) Gabriel Garko e Gabriele Rossi avvistati di nuovo insieme: i due attori si sono ritrovati a Roma dopo diversi mesi che non si sono fatti vedere in compagnia uno dell’altro, tanto da far vociferare l’idea che i due non fossero più amici. Il loro ultimo incontro risale allo scorso febbraio, quando il settimanale Chi li aveva fotografati mentre si scambiavano una mimosa. Il loro rapporto è sotto i riflettori da diverso tempo, nonostante entrambi siano stati sempre piuttosto schivi quando si tratta di parlare della loro vita privata. La loro riservatezza, però, non ha fermato le allusioni sul fatto che ci fosse stato qualcosa di più tra i due: dal dettaglio della fede indossata da Garko alla ... Leggi su dilei

