Fusione FCA-PSA - Il nuovo gruppo si chiamerà Stellantis (Di venerdì 24 luglio 2020) La holding a capo del gruppo frutto della Fusione tra Fiat Chrysler e PSA si chiamerà Stellantis: l'annuncio è stato dato dai due costruttori automobilistici, i quali hanno sottolineato come la scelta del nome sia "un passo importante verso il completamento della Fusione paritetica", definita dallaccordo del 18 dicembre scorso. Il significato. Stellantis deriva dal verbo latino "stello" ("cospargere di stelle" se transitivo, oppure "essere ricoperto di stelle") e trae ispirazione, a detta delle due aziende, "da questo nuovo e ambizioso allineamento di marchi automobilistici leggendari e forti culture aziendali che, unendosi, sono in procinto di creare uno dei nuovi leader nella prossima era della mobilità, preservando al contempo sia il valore eccezionale ... Leggi su quattroruote

troianosalvo : RT @Diariolavoro: #AUTO #Stellantis, un nome-notizia per confermare il percorso verso la fusione tra #Fca e #Psa, di @Fernando_Liuzzi http… - GianfrancoGasb1 : RT @Diariolavoro: #AUTO #Stellantis, un nome-notizia per confermare il percorso verso la fusione tra #Fca e #Psa, di @Fernando_Liuzzi http… - AntonelloPicc : RT @Diariolavoro: #AUTO #Stellantis, un nome-notizia per confermare il percorso verso la fusione tra #Fca e #Psa, di @Fernando_Liuzzi http… - terraccianoFim : RT @Diariolavoro: #AUTO #Stellantis, un nome-notizia per confermare il percorso verso la fusione tra #Fca e #Psa, di @Fernando_Liuzzi http… - FIMCislStampa : RT @Diariolavoro: #AUTO #Stellantis, un nome-notizia per confermare il percorso verso la fusione tra #Fca e #Psa, di @Fernando_Liuzzi http… -