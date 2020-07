Frustata di TEMPORALI, nubifragi! ESTATE di nuovo in crisi, poi alla riscossa (Di venerdì 24 luglio 2020) Ci siamo, con una nuova battuta d’arresto dell’ESTATE che si rivelerà temporanea. L’ondata d’instabilità ha raggiunto il culmine con l’Italia del Nord attraversata da un nuovo energico fronte freddo, responsabile di fenomeni intensi e di un generale calo della temperatura. Questo break non si limiterà ad avere effetti sul Nord Italia, in quanto l’impulso temporalesco estenderà i suoi effetti nelle prossime ore verso parte del Centro Italia, determinando una parentesi meteo piuttosto turbolenta. huge thunder storm across the amalfi coastline in italy.L’aria fresca, scalzando quella più calda e umida preesistente, stimolerà l’innesco di TEMPORALI occasionalmente molto intensi. Ci sarà il rischio elevato di nuove grandinate di grosse ... Leggi su meteogiornale

Ultime Notizie dalla rete : Frustata TEMPORALI Frustata di TEMPORALI, nubifragi! ESTATE di nuovo in crisi, poi alla riscossa Meteo Giornale METEO sino al 26 Luglio: dal CALDO INTENSO a nuovo BREAK con TEMPORALI

La riscossa dell’anticiclone è giunta puntuale, dopo la fase instabile che ha avuto strascichi fino al weekend. L’Estate riprende così a pieno regime sull’Italia, con temperature in forte aumento e di ...

Meteo Italia CALDO molto INTENSO! Poi VIOLENTI TEMPORALI anche con GRANDINE

La settimana è iniziata bene dal punto di vista meteo, grazie al ritorno da protagonista dell’anticiclone che riesce a condizioni in gran parte soleggiate. Il campo anticiclonico è ora in ulteriore ir ...

La riscossa dell’anticiclone è giunta puntuale, dopo la fase instabile che ha avuto strascichi fino al weekend. L’Estate riprende così a pieno regime sull’Italia, con temperature in forte aumento e di ...La settimana è iniziata bene dal punto di vista meteo, grazie al ritorno da protagonista dell’anticiclone che riesce a condizioni in gran parte soleggiate. Il campo anticiclonico è ora in ulteriore ir ...