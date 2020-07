Freuler: «Con Gasperini si lavora duramente. Champions? Ci crediamo» (Di sabato 25 luglio 2020) Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Milan Remo Freuler ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio maturato contro il Milan a San Siro. Queste le sue parole. ATALANTA – «Nel calcio si parla sempre più degli attaccanti. Prima della stagione ho detto a Luca Percassi che eravamo più forti dello scorso anno: siamo riusciti a fare un salto di qualità, confermando la qualificazione in Champions». SCUDETTO – «Se lotteremo per lo scudetto il prossimo anno? È sempre difficile parlare prima. Vogliamo fare più punti possibili, ma se giochiamo come quest’anno tutto è possibile». Gasperini – «Se avevo lavorato così prima? Mai, ... Leggi su calcionews24

