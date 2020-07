Franco Califano peccatore? Ricordiamo la qualità dell'autore (Di venerdì 24 luglio 2020) Sorrido nel leggere che hanno ritrovato alcune cassette dove Franco Califano, famoso cantautore scomparso da anni, ammetteva di essere stato un peccatore. Chi scrive lo ha conosciuto e frequentato e può garantire che Califano, certamente, non era un uomo timorato. Ha vissuto la vita che voleva vivere, anche se poi ha scritto “Tutto il resto è noia, non ho detto gioia ma noia, noia, noia”. Invece di parlare di Califano peccatore, perché non ricordare la qualità dell'autore e del cantante? dell'autore: se non sbaglio, “Minuetto”, cantata da Mia Martini, l'ha scritta lui. Caro Franco, ovunque tu sia, so che stai ... Leggi su liberoquotidiano

