Francesco: giovane senza patologie pregresse, ora alimentato da un sondino (Di venerdì 24 luglio 2020) La storia di Francesco, italiano giovane e forte, senza patologie pregresse, uscito dall’ospedale dopo cinque mesi e con trenta chili in meno Fonte foto: (Pixabay)Ingegnere civile con matrimonio programmato al 1° giugno 2020, una nuova casa per ospitare la sua vita matrimoniale e quella della attuale fidanzata, Gioia ed una passione per il nuoto di livello agonistico. Si è ritrovato il mondo addosso, Francesco Foschi, colpito ben cinque mesi fa dal Covid-19. Il trentaquattrenne di Montelabbate, provincia di Pesaro Urbino, non aveva alcuna patologia pregressa ed ora, potrà tornare a casa, dimesso dall’Ospedale Carlo Urbani di Jesi, soltanto dopo cinque mesi di ricovero. Dalla terapia intensiva alla riabilitazione, Francesco ... Leggi su chenews

