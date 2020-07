Francesca Pascale e le altre: tutti i soldi che Silvio ha regalato (Di venerdì 24 luglio 2020) Tommaso Labate sul Corriere della Sera oggi si esercita in un’impresa che ha del titanico: cerca infatti di fare i conti di tutti i soldi che Silvio Berlusconi ha dato alle sue ex o alle donne e agli uomini che per vari motivi hanno incrociato il suo cammino. La cifra totale censita viaggia verso i 75 milioni ma è inattendibile perché non si conoscono ad esempio gli emolumenti dati alla prima ex moglie Carla Dall’Oglio nel 1985. Sarebbero invece venti i milioni di buonuscita elargiti a Francesca Pascale, più uno all’anno per il mantenimento. E le altre? Dal 2010 a oggi, tra sentenze del tribunale poi cancellate e «prestiti infruttiferi», sono cinque le persone a cui Berlusconi ha elargito assegni con un importo ... Leggi su nextquotidiano

