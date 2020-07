Franca Valeri, la gran lombarda (Di sabato 25 luglio 2020) Tra pochi giorni, venerdì 31 luglio, Franca Valeri festeggerà il suo centesimo compleanno. Chissà se gradirà gli auguri che l’Italia intera, e non solo, le farà. Schiva e sobria come è sempre stata fuori del palcoscenico, giusto una ventina d’anni fa, intervistata dal manifesto perché prossima al debutto all’Argentina (ultimo atto della direzione Martone) in un testo di Abraham Yehoshua, Possesso, si era stupita per l’usanza smodata da noi di festeggiare compleanni e ricorrenze (allora era il caso proprio di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Raiofficialnews : “La vita è più veloce del previsto. Su molte cose ci si accorge con stupore di essere in ritardo”. Il #31luglio… - raimovie : Festeggiamo il compleanno di #FrancaValeri il #31luglio alle 10.50 con “Un eroe dei nostri tempi”, di Mario Monicel… - RaiNews : La nuova puntata del nostro settimanale di #cultura e spettacolo, Tuttifrutti @ABBA #francavaleri @frankiehinrgmc… - distasio_di : RT @Raiofficialnews: 'Io lotto per l'ironia nella donna, che mi sembra una conquista importante'. @RaiCultura per i 100 anni di #FrancaVale… - manuelakusterma : RT @Raiofficialnews: “La vita è più veloce del previsto. Su molte cose ci si accorge con stupore di essere in ritardo”. Il #31luglio #Franc… -

Ultime Notizie dalla rete : Franca Valeri I 100 anni di Franca Valeri: la signorina snob stregata dall'opera Connessi all'Opera TIR, la bellezza e l’arte mettono le ruote, dal 7 agosto al 5 settembre

Si è tenuta stamane nella suggestiva cornice di Piazza della Vittoria la conferenza stampa per la presentazione di TIR- Teatro in rivoluzione, progetto ideato da Davide Livermore e promosso dal Teatro ...

Ferracane a Gibellina e i monumenti di sera: cosa c'è da fare sabato 25

Alle 21,15 al Baglio di Stefano per le Orestiadi di Gibellina "Orapronibis" spettacolo di Fabrizio Ferracane e Rino Marino, finalista Premio Rete Critica 2014. Il testo è compreso in Tetralogia del di ...

Si è tenuta stamane nella suggestiva cornice di Piazza della Vittoria la conferenza stampa per la presentazione di TIR- Teatro in rivoluzione, progetto ideato da Davide Livermore e promosso dal Teatro ...Alle 21,15 al Baglio di Stefano per le Orestiadi di Gibellina "Orapronibis" spettacolo di Fabrizio Ferracane e Rino Marino, finalista Premio Rete Critica 2014. Il testo è compreso in Tetralogia del di ...