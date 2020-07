FOTO | Attys firma il primo contratto con l'Inter: "Ho realizzato un sogno" (Di venerdì 24 luglio 2020) Christopher Attys ha firmato il primo contratto da professionista con l'Inter. Un traguardo importante per il centrocampista classe 2001 di origini francesi, considerato uno dei gioielli del settore giovanile nerazzurro. Queste le sue parole pubblicate su Instagram: "Dopo due stagioni all'Inter è con immensa fierezza che vi annuncio di aver firmato il mio primo contratto professionale per tre stagioni. È un sogno da bambino che si realizza per me oggi con grandi sforzi e tanti sacrifici per... Leggi su 90min

