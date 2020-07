Forte maltempo in Lombardia: nubifragio si abbatte su Milano, allagamenti e “onda di piena in arrivo” [FOTO] (Di venerdì 24 luglio 2020) Un Forte nubifragio si sta abbattendo dall’alba a Milano. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e altri danni e disagi, in particolare nella zona Nord, a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Sotto monitoraggio i fiumi Lambro e Seveso: l’assessore Marco Granelli segnala alle ore 07:10 una “onda di piena in arrivo a Milano. Molto vicini a esondazione. Squadre in strada.” L'articolo Forte maltempo in Lombardia: nubifragio si abbatte su Milano, allagamenti e “onda di piena in arrivo” FOTO Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

