Formula 1, ufficiale Imola. Terza tappa italiana dopo Monza e Mugello (Di venerdì 24 luglio 2020) Formula 1, inserito nel calendario il GP dell’Emilia Romagna. Imola ritorna ad ospitare i bolidi a quattro ruote. ROMA – Formula 1, inserito nel calendario il GP dell’Emilia Romagna. dopo lunghe trattative serrate, è stato trovato l’accordo tra la Liberty Media e gli organizzatori per il terzo appuntamento di una stagione caratterizzata dall’emergenza coronavirus. La gara si dovrebbe correre il 1° novembre con la presenza del pubblico anche se molto dipenderà dall’andamento della curva epidemiologica. La decisione se aprire o no il Gran Premio, comunque, sarà presa nei prossimi mesi. Tre gare in Italia Trittico della Formula 1 in Italia. dopo Monza e il Mugello, la Liberty Media ha ... Leggi su newsmondo

