Formazioni ufficiali Milan-Atalanta, Serie A 2019/2020 (Di venerdì 24 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Milan-Atalanta, match della Serie A 2019/2020. La trentaseiesima giornata di campionato si apre con l’anticipo tra i rossoneri, vogliosi di riportarsi al quinto posto in classifica, e gli orobici che addirittura possono accorciare fino a -3 nei confronti della Juventus capolista, difendendo comunque la seconda piazza. Calcio d’inizio fissato per le ore 21.45 di venerdì 24 luglio, queste le scelte di Pioli e Gasperini. Milan: in attesa Atalanta: in attesa Leggi su sportface

pescarasport24 : Trapani-Pescara, ecco le formazioni ufficiali - pescarasport24 : Trapani-Pescara, ecco le formazioni ufficiali - infoitsport : SERIE A, Le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus - clikservernet : Livorno-Crotone, le formazioni ufficiali - Noovyis : (Livorno-Crotone, le formazioni ufficiali) Playhitmusic - -