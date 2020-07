Formazioni ufficiali Livorno-Crotone, Serie B 2019/2020 (Di venerdì 24 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Livorno-Crotone, match della trentaseiesima giornata di Serie B 2019/2020. All’Armando Picchi i padroni di casa già retrocessi ospitano i pitagorici che cercano tre punti in chiave promozione diretta, ormai a un passo. I labronici, però, venderanno cara la pelle. Calcio d’inizio alle ore 18.45 di venerdì 24 luglio, chi riuscirà ad avere la meglio? Queste le scelte dei due tecnici. Livorno: Ricci, Marie Sainte, Fremura, Murilo, Pallecchi, Morelli, Trovato, Bogdan, Bellandi, Awua, Boben. A disp.: Neri, Plizzari, Luci, Braken, Haoudi, Ruggiero, Porcino, Nunziatini, Petri, Agazzi, Pecchia, Seck. All. Filippini Crotone: Cordaz, Cuomo, Golemic, Jankovic, Gerbo, Molina, ... Leggi su sportface

