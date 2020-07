Fondi Ue, bicamerale o cabina di regia con ministri e super esperti? Governo diviso (Di venerdì 24 luglio 2020) Trattativa delicata sulla gestione dei 209 miliardi di aiuti che l'Italia ha ottenuto da Bruxelles. Diversi partiti temono un ulteriore accentramento dei poteri a Palazzo Chigi Leggi su tg.la7

Agenpress : Pella (FI): 'Coinvolgere Regioni ed Enti locali nella Bicamerale per Fondi Recovery' - crbzz971 : RT @Phastidio: In effetti, avendo meno di tre mesi per programmare gli investimenti, che c’è di meglio di un’agile bicamerale? ?? Edicola:… - AleSalvi12 : RT @Phastidio: In effetti, avendo meno di tre mesi per programmare gli investimenti, che c’è di meglio di un’agile bicamerale? ?? Edicola:… - RadioRadicale : E' partita la corsa all'#euro diligenza. Una commissione bicamerale come propone @renatobrunetta o un commissario… - Raf17Pallotto : RT @Phastidio: In effetti, avendo meno di tre mesi per programmare gli investimenti, che c’è di meglio di un’agile bicamerale? ?? Edicola:… -