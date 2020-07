«Folklore»: Taylor Swift annuncia a sorpresa il nuovo album (Di venerdì 24 luglio 2020) Annunciare l’uscita di un nuovo progetto rinunciando al battage pubblicitario che quasi sempre lo accompagna sembra andare per la maggiore oggigiorno. È successo a Beyoncé che, dall’oggi al domani, ha pubblicato Black Parade in occasione del Juneteeth Day, e ora ancora anche a Taylor Swift, che decide di dare alla luce Folklore, il suo ottavo album in studio, con un preavviso di appena 24 ore. «Molte delle cose che avevo previsto di fare quest’estate non si sono avverate, ma c’è qualcosa che non avevo programmato e che è invece successa» scrive Tay Tay su Instagram spiegando come Folklore, realizzato nel pieno dell’isolamento da coronavirus, racchiuda ogni suo capriccio, sogno, timore e pensiero più profondo. Leggi su vanityfair

