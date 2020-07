Focolaio Romania, allerta in Lazio dove vive il 15% dei romeni in Italia: “Comunità spaventata, in tanti stanno rinviando le vacanze in patria” (Di venerdì 24 luglio 2020) L’esplosione dei contagi da Covid-19 in Romania spaventa l’Italia. E in particolare la città di Roma, dove vive circa il 15% degli 1,2 milioni di romeni residenti stabilmente nel nostro Paese. Una possibile emergenza che ha spinto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a firmare un’ordinanza con la quale impone la quarantena “per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria”. Questa misura, ha spiegato Speranza, “è già vigente per tutti i Paesi extra Ue ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare, per questo occorre ancora prudenza e attenzione”. L’allerta sui paesi dei Carpazi (c’è anche la Moldavia) dura da alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano

