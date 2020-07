Flaica Cub Campania, chiesto un tavolo per aiutare i lavoratori del settore turistico (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Mercoledì 28 luglio la Flaica Uniti CUB con Marcelo Amendola e Giovanni Cafagna parteciperanno al tavolo di confronto volto a individuare misure di sostegno per i lavoratori del settore turistico in una conference call con i ministri del Lavoro Nunzia Catalfo e dei Beni Culturali Dario Franceschini. “La nostra posizione sarà quella da ribadire quanto detto fino ad oggi, il bisogno di un ammortizzatore sociale capace di coprire l’esigenze dei lavoratori stagionali e della filiera del turismo (guide turistiche, aeroportuali, ncc, ristorazione, pulizie, sociali, commercio, ecc) perché la naspi si è dimostrata non adeguata in questo, il sostegno al reddito a tutti i lavoratori del ... Leggi su anteprima24

nadiaderossi : RT @GuideAGTA: Alla manifestazione delle guide della Campania parla Michele Arpa, in rappresentanza di AGTA, per illustrare le difficoltà e… - NCodara : RT @GuideAGTA: Alla manifestazione delle guide della Campania parla Michele Arpa, in rappresentanza di AGTA, per illustrare le difficoltà e… - GuideAGTA : Alla manifestazione delle guide della Campania parla Michele Arpa, in rappresentanza di AGTA, per illustrare le dif… - TV7Benevento : DI MARIA INCONTRA FLAICA CUB PER I LAVORATORI DEI DISCIOLTI CONSORZI RIFIUTI... - ilvaglio1 : Povincia e lavoratori ex consorzi: incontro alla Rocca fra Di Maria e la Flaica Cub #flaicacubbenevento… -

Ultime Notizie dalla rete : Flaica Cub FLAICA CUB Campania: un tavolo di confronto per i lavoratori del settore turistico LabTV DI MARIA INCONTRA FLAICA CUB PER I LAVORATORI DEI DISCIOLTI CONSORZI RIFIUTI

Antonio Di Maria, Presidente della Provincia di Benevento, ha ricevuto stamani alla Rocca dei Rettori il segretario Flaica Cub Benevento Marcelo Amendola e Piero Mancini in rappresentanza dei lavorato ...

Ex Consorzi rifiuti, Di Maria incontra la Flaica Cub: “Tutelare i livelli occupazionali”

Antonio Di Maria, Presidente della Provincia di Benevento, ha ricevuto stamani alla Rocca dei Rettori il segretario Flaica Cub Benevento Marcelo Amendola e Piero Mancini in rappresentanza dei lavorato ...

Antonio Di Maria, Presidente della Provincia di Benevento, ha ricevuto stamani alla Rocca dei Rettori il segretario Flaica Cub Benevento Marcelo Amendola e Piero Mancini in rappresentanza dei lavorato ...Antonio Di Maria, Presidente della Provincia di Benevento, ha ricevuto stamani alla Rocca dei Rettori il segretario Flaica Cub Benevento Marcelo Amendola e Piero Mancini in rappresentanza dei lavorato ...