Fiorentina: Centro sportivo a Bagno a Ripoli, colloquio Commisso – Pessina, si va avanti (Di venerdì 24 luglio 2020) Questa era la prima parte di una riunione molto lungae proficua, che ha visto la partecipazione di tutti gli attori -ha raccontato a fine riunione odierna il Sovraintendente ai Beni culturali, Andrea Pessina Leggi su firenzepost

FirenzePost : Fiorentina: Centro sportivo a Bagno a Ripoli, colloquio Commisso – Pessina, si va avanti - Fiorentinanews : Cellai: 'Centro Sportivo? Com’è possibile che nei passaggi precedenti non sia stato riscontrato nessun problema?'… - Fiorentinanews : Casini: 'L'amministrazione comunale è a fianco della Sovrintendenza nella tutela dell'ambiente. A settembre definir… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: FOTO FN: Terminato l'incontro per il Centro Sportivo! #Fiorentina - Fiorentinanews : FOTO FN: Terminato l'incontro per il Centro Sportivo! #Fiorentina -