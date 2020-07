Finti matrimoni per ottenere i permessi di soggiorno: 8mila euro per sposare un italiano (Di venerdì 24 luglio 2020) Ventiquattro falsi matrimoni con italiani. Per ottenere il permesso di soggiorno, gli extracomunitari dovevano pagare chi era disponibile a sposarli. 56 indagati tra italiani, sudamericani e nordafricani matrimoni Finti permessi di soggiorno Raffaello Binelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/07/24/Finti-matrimoni-per-ottenere-i-permessi-di-soggiorno-si-pagavano-tra-i-6mila-e-gli-8mila-euro/Le nozze con un italianoper ottenere i documenticostavano ottomila euro Leggi su ilgiornale

Faby7Roma3 : RT @ImolaOggi: Migranti, finti matrimoni per il permesso di soggiorno: 56 indagati a Livorno - Stefano91053632 : RT @ImolaOggi: Migranti, finti matrimoni per il permesso di soggiorno: 56 indagati a Livorno - MRC_uscITA : RT @ImolaOggi: Migranti, finti matrimoni per il permesso di soggiorno: 56 indagati a Livorno - nfswitalia : RT @ImolaOggi: Migranti, finti matrimoni per il permesso di soggiorno: 56 indagati a Livorno - frankponch72 : @ImolaOggi Metodo diffuso a quanto pare. Per uno che ne scoprono, quanti ne rimangono nascosti? -