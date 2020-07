Finale Coppa Italia Primavera 2020, Hellas Verona-Fiorentina: data, orario e come vederla in tv (Di venerdì 24 luglio 2020) La Lega Serie A ha ufficializzato la data della Finale di Coppa Italia Primavera 2020 che vedrà di fronte Hellas Verona e Fiorentina. Le due squadre scenderanno in campo alle 18:00 di mercoledì 26 agosto nella cornice del Mapei Stadium. Resa dei conti per le due formazioni a caccia del primo trofeo giovanile della stagione. Quale sarà il risultato Finale al termine dei novanta minuti di gioco? Per scoprirlo non serve che seguire il match. Potrete farlo in tv grazie alla diretta esclusiva di SportItalia e su Sportface.it che in alternativa vi terrà compagnia con un live testuale. Leggi su sportface

