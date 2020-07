Film porno sullo schermo in Piazza Maggiore. La raccolta fondi dello studente che lo ha organizzato per pagare la multa: “Il prezzo della gloria” (Di venerdì 24 luglio 2020) È lui o non è lui? Cominciamo dall’inizio di questa storia un po’ balzana che arriva da Bologna. Tutto comincia appena finita la proiezione della pellicola in programma per la rassegna “Sotto le stelle del cinema“, che allieta i bolognesi con Film scelto dalla Cineteca. In questo caso un Tarkovskij, 183 minuti, lingua originale. È notte fonda, stando a BolognaToday, quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna vengono fermati da una signora anziana. La donna è sconvolta e dice di essere fuggita da Piazza Maggiore perché sullo schermo c’erano immagini porno. Quando i carabinieri arrivano sul posto vedono quel che ha visto poco prima l’anziana donna e interrompono la ... Leggi su ilfattoquotidiano

