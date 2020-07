Film porno sullo schermo di Piazza Maggiore a Bologna: anziana chiama la polizia (Di venerdì 24 luglio 2020) Durante la rassegna estiva Sotto le stelle del cinema, un ragazzo ha proiettato un Film porno in Piazza Maggiore È stato accusato di atti contrari alla pubblica decenza il 24enne che ha proiettato sul maxischermo di Piazza Maggiore a Bologna un Film porno, collegando il suo computer al videoproiettore. I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un'anziana che ha avvisato una pattuglia. "Questa notte, intorno alle 2.10 - … Leggi su it.mashable

Un film porno proiettato sul maxi schermo di piazza Maggiore a Bologna, dove poco prima il pubblico aveva assistito a un film di Tarkovskij. Autore della bravata un ventiquattrenne italiano, ...Anche a Bologna, come nel resto d'Italia, in estate le piazze si trasformano in un'arena a cielo aperto, con la proiezione di film e documentari. Ma la XXVI edizione di “Sotto le Stelle del Cinema” in ...