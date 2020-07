Film porno sullo schermo di Piazza Maggiore a Bologna: anziana chiama la polizia (Di venerdì 24 luglio 2020) Durante la rassegna estiva Sotto le stelle del cinema, un ragazzo ha proiettato un Film porno in Piazza Maggiore È stato accusato di atti contrari alla pubblica decenza il 24enne che ha proiettato sul maxischermo di Piazza Maggiore a Bologna un Film porno, collegando il suo computer al videoproiettore. I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un'anziana che ha avvisato una pattuglia. E ora lui rilancia con una … Leggi su it.mashable

ETRUSCO13316691 : RT @sosempreFolle: ...come in un bel film porno* - clikservernet : Proietta un film porno in piazza a Bologna, Carlo Ferretti: “Ho raccolto in Rete 5mila euro per la multa. Ecco perc… - AndrewPattone : Se vi foste mai chiesti perché il contesto sia importante prendete la frase “Sapevo che saresti venuto!” ed ora imm… - Noovyis : (Proietta un film porno in piazza a Bologna, Carlo Ferretti: “Ho raccolto in Rete 5mila euro per la multa. Ecco per… - MatteoMarchini5 : Proietta un film porno in piazza a Bologna, Carlo Ferretti: “Ho raccolto in Rete 5mila euro per la multa. Ecco perc… -