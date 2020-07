Film porno sul maxischermo in piazza Maggiore, la denuncia di «un’anziana in evidente stato d’agitazione» (Di venerdì 24 luglio 2020) Il rapporto dei Carabinieri che ha descritto quanto accaduto in piazza Maggiore a Bologna fa emergere chiaramente la dinamica dell’episodio che ha caratterizzato la nottata del capoluogo emiliano. Approfittando del fatto che in piazza ci fosse un maxischermo per la rassegna Sotto le stelle del cinema, una ragazzo e un gruppo di amici hanno proiettato un Film porno a Bologna. I militari hanno messo molta enfasi sul fatto che l’episodio sia stato denunciato da un’anziana «in evidente stato d’agitazione». Film porno a Bologna, la proiezione scoperta dai Carabinieri Questo, infatti, il resoconto dei militari dell’Arma, che hanno descritto ... Leggi su giornalettismo

