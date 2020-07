Film porno proiettato sul maxischermo di Piazza Maggiore: giovane denunciato, parte raccolta per pagare la multa [VIDEO] (Di venerdì 24 luglio 2020) Non è che ci voglia molto: sono stati sufficienti un computer e un VIDEOproiettore e in piena notte ha trasmesso le immagini di un Film porno sul maxischermo di Piazza Maggiore, a Bologna, dove è attualmente in corso la tradizionale rassegna estiva ‘Sotto le stelle del cinema‘. La bravata, alla quale hanno assistito una decina di amici, è costata una denuncia dai Carabinieri a un ragazzo di 24 anni, accusato di atti contrari alla pubblica decenza. I militari sono intervenuti verso le due della scorsa notte, dopo che un’anziana bolognese in evidente stato di agitazione aveva fermato una pattuglia e ha raccontato di essere fuggita da Piazza Maggiore perché sul maxi schermo stavano proiettando un ... Leggi su meteoweb.eu

Nutizieri : Proietta film porno in Piazza: 5mila euro di multa, l'autore lancia la raccolta fondi - gabripine : RT @globaltavor: 5000 euro di multa, senza capire che é una citazione dal film Uzak, di Nuri Bilge Ceylan, dove il protagonista prima guard… - rep_bologna : Bologna, film porno sul maxischermo della Cineteca in piazza Maggiore [aggiornamento delle 17:11] - Elutari : RT @perchetendenza: 'Maggiore': Perché questa notte, in Piazza Maggiore a Bologna, dei ragazzi hanno proiettato un film porno sul maxischer… - 3cinematographe : Decisamente non un cult del cinema del passato selezionato dalla Cineteca di #Bologna quello mostrato questa notte… -

