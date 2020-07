Figc, Sibilia: «Ritorno di Lippi in Nazionale? Mancini ha la nostra fiducia» (Di venerdì 24 luglio 2020) Cosimo Sibilia, vice presidente della Figc, ha parlato dell’ipotesi di un Ritorno di Marcello Lippi in Nazionale Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il vide presidente della Figc Cosimo Sibilia ha parlato dell’ipotesi circolata negli ultimi giorni di un Ritorno di Marcello Lippi in Nazionale nei panni di direttore tecnico. «Non so che ruolo dovrebbe ricoprire Lippi, ma Roberto Mancini ha la nostra totale fiducia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

