FIFA 21, sveltato il trailer del nuovo videogioco: lo presentano Mbappé, Joao Felix, Alexander-Arnold e Haaland (Di venerdì 24 luglio 2020) Arrivano ulteriori dettagli su quello che sarà il nuovo videogioco di FIFA. Negli ultimi due giorni sono stati svelati molti particolari, tra cui la copertina che vedrà protagonista Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain.Nelle ultime ore, però, ecco altre informazioni che la Electronic Arts ha voluto rivelare accompagnandole al trailer del videogioco.FIFA 21: il trailer presentato dalle giovani stelle"Un sogno diventato realtà", aveva dichiarato Mbappé dopo essere stato scelto per la copertina di FIFA 21. Adesso, il francese è assoluto protagonista anche del trailer del noto videogioco. Come mostra il profilo ufficiale dell'EA SPORTS, sono ben quattro i ... Leggi su itasportpress

In un recente report della compagnia di statistica inglese Gfk sono stati svelati i giochi in edizione fisica più ... e si è scoperto che Animal Crossing: New Horizons e FIFA 20 sono stati i giochi ...Non poteva mancare la modalità carriera e quella FUT, nel video del nuovo trailer di FIFA 2021 ci sono un po’ di dettagli sparsi, e naturalmente a farla da padrona è la nuova grafica. Ma c’è anche la ...