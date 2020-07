Fiera di Roma, da lunedì ricominciano i concorsi (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma – Al via i concorsi a Fiera Roma: da lunedi’ 27 luglio a mercoledi’ 19 agosto si susseguono presso il polo fieristico capitolino, una delle principali sedi nazionali per concorsi, una lunga serie di prove selettive che vedranno la partecipazione di migliaia di candidati. Questo il calendario delle selezioni: 27- 28 luglio e 31 luglio-3 agosto prove selettive per gli allievi di Accademia della Guardia di Finanza (due sessioni da 700 candidati al giorno); 27 luglio test per l’ammissione al Corso Accademia di Modena dei Carabinieri (1600 candidati); 29 luglio test di ingresso alla facolta’ di Medicina in inglese dell’Universita’ Campus Biomedico (430 candidati in unica sessione); 29 e 30 luglio test di ingresso alla facolta’ di Medicina ... Leggi su romadailynews

Roma, 24 lug. (askanews) - "La ripresa dei concorsi - commenta Pietro Piccinetti, Amministratore unico e Direttore generale di Fiera Roma - è un segno concreto di ripartenza del Sistema Paese, che rie ...

Intervista a Tsovinar Hambardzumyan: "Mkhitaryan mi ha fatto tifare Roma"

ROMA - Per un calciatore non sempre è facile legarsi a un Paese ... Tsovinar Hambardzumyan è stata da poco nominata ambasciatore della Repubblica d'Armenia in Italia. E’ fiera del suo connazionale e ...

