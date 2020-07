Fiat, Napolitano presenta il nuovo “My Dream Garage” (Di venerdì 24 luglio 2020) TORINO (ITALPRESS) – Nella quarta puntata del format “Due chiacchiere in chat con Fiat” Luca Napolitano presenta insieme a Giacomo Carelli “My Dream Garage”, l’innovativo servizio di mobilità a 360° gradi sviluppato da Fiat insieme e Leasys (Gruppo FCA Bank) e dedicato ai clienti della Nuova 500. Con l’acquisto della Nuova Fiat 500, infatti, si può accedere al cosiddetto “garage dei sogni”, dove trovano posto 13 modelli del Gruppo FCA, diversi per spazio, tipologia, destinazione d’uso, prenotabili in ogni momento tramite app e utilizzabili per un totale di 60 giorni all’anno. “Con questo servizio – commenta Luca Napolitano, Head of Fiat, Lancia & Abarth ... Leggi su ildenaro

