Festeggia ad Anfield mentre i ladri gli svaligiano la casa: disavventura per Fabinho (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo il match contro il Chelsea gli uomini di Klopp hanno alzato la Premier che mancava da 30 lunghi anni. I Reds hanno Festeggiato in uno stadio vuoto, ma la felicità era alle stelle sapendo di aver riconsegnato alla città un titolo che mancava da troppo tempo. Una volta terminate le celebrazioni però un membro della rosa è andato incontro ad un'incredibile disavventura.ladri IN casa Fabinhocaption id="attachment 996645" align="alignnone" width="300" Fabinho Getty Images)/captionSì, avete letto bene. Durante i Festeggiamenti alcuni malintenzionati hanno fatto irruzione nella casa del brasiliano portando via gioielli e anche un'automobile, fortunatamente recuperata in un secondo momento. A riportare la notizia ... Leggi su itasportpress

reddevilrm : RT @BritishFootball: Anfield stasera, con la squadra che festeggia all’interno e tifosi sotto la Kop che colorano la città nel buio della n… - milodibartolo : RT @BritishFootball: Anfield stasera, con la squadra che festeggia all’interno e tifosi sotto la Kop che colorano la città nel buio della n… - Wextiique : RT @BritishFootball: Anfield stasera, con la squadra che festeggia all’interno e tifosi sotto la Kop che colorano la città nel buio della n… - rickembecker : RT @BritishFootball: Anfield stasera, con la squadra che festeggia all’interno e tifosi sotto la Kop che colorano la città nel buio della n… - 2Mancuso : RT @BritishFootball: Anfield stasera, con la squadra che festeggia all’interno e tifosi sotto la Kop che colorano la città nel buio della n… -