FBI, è caccia aperta alle "spie militari cinesi" in tutti gli Stati Uniti mentre Pompeo chiede una crociata globale contro Pechino (Di venerdì 24 luglio 2020) Secondo l'FBI numerosi ricercatori cinesi con legami militari segreti sono attivi in ​​dozzine di città degli Stati Uniti, proprio mentre il diplomatico americano ha esortato il "mondo libero" a unirsi contro Pechino e tagliare i "tentacoli del mostro di Frankenstein". Attraverso una serie di interviste recenti, il Federal Bureau of Investigation afferma di aver scoperto uno "sforzo concertato" da parte di numerosi cittadini cinesi che conducono ricerche scientifiche negli Stati Uniti per "nascondere la loro vera affiliazione" all'esercito popolare di liberazione, con l'intento di " approfittare degli Stati ...

Continua ad approfondirsi la grave crisi nei rapporti tra gli Stati Uniti e la Cina. Dopo l'ingiunzione americana di chiudere in tempi rapidissimi il consolato cinese a Houston nel Texas, l'amministra ...

Usa contro Cina: "Spia in consolato a San Francisco"

Si aggiunge un nuovo focolaio di tensione tra Usa e Cina. L'Fbi è a caccia di una ricercatrice cinese che ritiene si sia nascosta nel consolato a San Francisco: la donna vorrebbe evitare l'arresto per ...

