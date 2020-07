Favorire l’inserimento lavorativo dei disabili a Salerno, Confindustria e Fondazione Comunità finanziano 7 progetti (Di venerdì 24 luglio 2020) Si è concluso l’iter di assegnazione per il finanziamento di 7 progetti finalizzati a Favorire percorsi di inserimento lavorativo per disabili. “A seguito della raccolta fondi realizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno e dalla Fondazione Comunità Salernitana – si legge in una nota -, è stato lanciato un bando per enti e organizzazioni private senza scopo di lucro che avessero competenza ed esperienza nell’inserimento sociale di persone con disabilità. I progetti vincitori – che si realizzeranno all’interno del territorio della provincia di Salerno – prevedono percorsi di inserimento lavorativo in quanto ... Leggi su ildenaro

Indigo_Moon_ : Come mettere un assorbente interno? È sufficiente rilassare i muscoli pelvici, trovare una posizione comoda per fav… -

Ultime Notizie dalla rete : Favorire l’inserimento Conte: «Decreto per altre 4 settimane Cig. Priorità salario minimo, insistere su smart working» Corriere della Sera