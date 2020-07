Fase 3: Fedegroup riapre 16 ristoranti in hotel in 8 regioni d'Italia (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, 24 lug. (LabItalia) - Innovative procedure di sicurezza per la tutela della salute del cliente, corsi di aggiornamento del personale per garantire un servizio adeguato alle nuove normative, un'offerta food&beverage creativamente rivisitata per allinearsi alle attuali modalità di consumo e regole igieniche, e implementazione di nuovi sistemi digitali di prenotazione: sono alcune delle principali condizioni che guidano il rilancio dell'attività di Fedegroup, azienda leader nella ristorazione per l'hotellerie, che dopo 3 mesi di lockdown riapre le porte di ben 16 ristoranti in hotel, collocati in alcune strutture dei più prestigiosi gruppi alberghieri internazionali come Starhotels, Gruppo Una e Leonardo hotels, e inaugura il ... Leggi su iltempo

