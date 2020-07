Farina contaminata, scatta il ritiro: allarme del ministero, il celebre marchio nel mirino (Di venerdì 24 luglio 2020) scatta il ritiro. Nel mirino del ministero della Salute ci finisce una famosissima Farina di castagne. Il dicastero ha diffuso il richiamo di un lotto di mix a base di Farina di castagne del marchio Le Farine Magiche Lo Conte. Il tutto a causa della presenza di una contaminazione da aflatossine. Nel dettaglio, il prodotto interessato dal richiamo è quello venduto in confezioni da 400 grammi con il numero di lotto 19298 e il termine minimo di conservazione 31/10/2020. Come sempre, a scopo cautelativo, "si raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato", conclude il ministero. Leggi su liberoquotidiano

Scatta il ritiro. Nel mirino del ministero della Salute ci finisce una famosissima farina di castagne. Il dicastero ha diffuso il richiamo di un lotto di mix a base di farina di castagne del marchio L ...

