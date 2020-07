Falsi matrimoni con italiani per i permessi di soggiorno, 56 indagati (Di venerdì 24 luglio 2020) LIVORNO (ITALPRESS) – Ventiquattro Falsi matrimoni con italiani. Per ottenere il permesso di soggiorno, gli extracomunitari dovevano pagare chi era disponibile a sposarli. 56 sono le persone indagate tra italiani, sudamericani e nordafricani. Arresti e perquisizioni in Toscana, Liguria, Piemonte e Veneto.I fiori d'arancio per 24 livornesi – 15 uomini e 9 donne – che, tra il 2014 e il 2019, hanno celebrato le proprie nozze con stranieri. Cinque misure cautelari personali e 55 perquisizioni nelle province di Livorno, Siena, La Spezia, Torino e Padova per porre fine a un subdolo sistema di celebrazione di Falsi matrimoni tra italiani, sudamericani e nordafricani finalizzati all'ottenimento di un titolo di soggiorno in ... Leggi su iltempo

