Fabio Volo e Johanna Maggy si sono lasciati: è finita (Di venerdì 24 luglio 2020) Per il settimanale Chi, dopo 9 anni d’amore, è finita la storia d’amore tra Fabio Volo e la sua compagna Johanna Maggy. Lei è partita per le Baleari da sola con i due figli. Lui è rimasto a Milano… Si sono detti addio Fabio Volo e Johanna Maggy. Il popolare conduttore radio e scrittore e l’insegnante di yoga islandese si sono lasciati dopo una relazione durata nove anniArticolo completo: Fabio Volo e Johanna Maggy si sono lasciati: è finita dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

jeffr_e : La storia dei #Carabinieri di #Piacenza ricorda vagamente il libro 'corruzione' di don Winslow scritto però da Fabio Volo. - Alessio70548077 : "[..]Amare. Amare veramente. Magari non è vero che ci si riconosce subito. Magari prima bisogna aprirsi, liberarsi… - caterinacorda1 : RT @IlBeneVincera: FABIO VOLO: 'Anche Gesù aveva due padri' (della serie: cosa non si fa pur di essere visibile. E continuare a vendere l…