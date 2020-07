Fabinho, che sfortuna: mentre festeggia la vittoria della Premier League i ladri gli svaligiano casa! (Di venerdì 24 luglio 2020) Doveva essere la serata più bella della sua vita, ma Fabinho al ritorno a casa ha avuto un’amara sorpresa. Il calciatore del Liverpool aveva appena festeggiato la vittoria della Premier League, impresa che non riusciva ai ‘Reds’ da 30 anni, ma una volta rientrato presso la propria abitazione ha scoperto di aver subito un furto. Sicuri di non trovare la famiglia in casa, i malfattori hanno pianificato un colpo che è valso diverse decine di migliaia di euro, fra la sottrazione di gioielli e una macchina da 130.000 euro, poi ritrovata abbandonata nei pressi di Wigan.L'articolo SPORTFAIR. Leggi su sportfair

