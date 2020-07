Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico abbiamo avuto paura del virus (Di venerdì 24 luglio 2020) Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico al settimanale “Gente” hanno raccontato come hanno trascorso il periodo di lockdown nella loro casa a Montecarlo: Greggio: “Io sono stato fortunato. Romina è una trainer, anzi la mia personal trainer. Tutti i giorni dieta e attività fisica. Finita la quarantena io stavo abbastanza in forma, l’amico che era ingrassato di meno aveva aggiunto cinque chili!” Nonostante la differenza d’età e la convivenza forzata, la coppia ha superato brillantemente questo periodo difficile per tutti gli italiani: Greggio: “paura del virus sì, l’abbiamo avuta, ma di stare insieme mai. Tante coppie ... Leggi su newscronaca.myblog

iddaturidda56 : @gossipblogit Ezio Greggio fai pena stare con una ragazzina sei Patetico?????????? - gossipblogit : Ezio Greggio e Romina Pierdomenico: 'Abbiamo avuto paura del virus ma non siamo saltati per la convivenza forzata' - LucaParry85 : Rhamadani manda più veline di Ezio greggio Procuratore da evitare come la peste - donatda : #Repost gentesettimanale • • • • • • Hearst Magazine | Italia Gente è in edicola! Ezio Greggio: “Due anni d’amore… - itwasyouchloe : Ogni volta che esce una nuova foto di Lucifer mi risuona in testa la voce di Ezio Greggio : É LUI O NON È LUI???!! -