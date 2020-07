Esondazione Seveso Milano: danni, treni bloccati e cos’è successo (Di venerdì 24 luglio 2020) Esondazione Seveso Milano: danni, treni bloccati e cos’è successo Esondazione Seveso: una cosiddetta bomba d’acqua ha colpito Milano nelle prime ore del mattino di oggi 24 luglio 2020. I maggiori danni causati dal forte (ma tutt’altro che eccezionale) temporale soprattutto nella zona a nord del capoluogo lombardo, tra Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo.Segui Termometro Politico su Google News Esondazione Seveso: “bomba d’acqua” su Milano Una vera e propria bomba d’acqua quella che si è abbattuta su Milano all’alba di oggi venerdì 24 luglio 2020. Il forte ... Leggi su termometropolitico

fanpage : Scatta l'allarme a Milano per l'esondazione del fiume Seveso #24luglio - RaiNews : E' terminata alle 9.20 l'esondazione del Seveso e Lambro, i due fiumi che hanno inondato le strade di Milano a caus… - Tg3web : Un violento temporale si è abbattuto su Milano nelle prime ore del mattino, provocando allagamenti e disagi alla vi… - maurizifo : RT @Tg3web: Un violento temporale si è abbattuto su Milano nelle prime ore del mattino, provocando allagamenti e disagi alla viabilità. Com… - hznll28 : RT @perchetendenza: #Seveso: Perché un forte nubifragio ne ha causato l'esondazione nella parte Nord di Milano -

Una bomba d’acqua si sta abbattendo dall’alba a Milano (qui la diretta live). Molte le chiamate ai Vigili del fuoco per sottopassi allagati e altri allagamenti, in particolare nella zona Nord, a Sesto ...Emergenza maltempo a Milano oggi, 24 luglio. Una forte bomba d'acqua si è abbattuta nelle prime ore del mattino sul capoluogo lombardo. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e ...