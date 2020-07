Esodo estivo, traffico: bollino nero l’8 agosto, lo prevede Viabilità Italia (Di venerdì 24 luglio 2020) I dati di traffico riferiti a questi ultimi due mesi hanno suggerito di contrassegnare con il bollino rosso i fine settimana del 24 - 26 luglio e del 31 luglio - 2 agosto prossimi. Il fine settimana del 7 - 9 agosto è quello in cui si prevedono i maggiori volumi di traffico Leggi su firenzepost

NewsMondo1 : Esodo estivo 2020, 8 agosto da bollino nero. Il calendario e la mappa delle strade più trafficate… - FirenzePost : Esodo estivo, traffico: bollino nero l’8 agosto, lo prevede Viabilità Italia - Notiziedi_it : Esodo estivo, quest'anno la giornata da “bollino nero” sarà l'8 agosto - repubblica : RT @rep_motori: Esodo estivo: bollino nero in autostrada l'8 agosto [aggiornamento delle 15:00] - Maximofivestar : RT @mattinodinapoli: Esodo estivo, quest'anno la giornata da “bollino nero” sarà l'8 agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Esodo estivo

Al via il piano mobilità estiva 2020 sulla rete Anas (Gruppo FS Italiane). In vista delle prime partenze per le vacanze, sono state programmate una serie di attività e misure da mettere in campo con l ...Al via il piano mobilità estiva 2020 sulla rete Anas (Gruppo FS Italiane). In vista delle prime partenze per le vacanze, sono state programmate una serie di attività e misure da mettere in campo con l ...