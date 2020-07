Esodo estivo: ecco il ‘calendario’ dei nodi critici autostradali. L’8 agosto sarà da ‘bollino nero’ (Di venerdì 24 luglio 2020) Soltanto ieri le sigle sindacali del settore autostradale hanno annunciato lo sciopero generale che metteranno in atto il 9 ed 10 agosto, ed oggi, Viabilità per l’Italia avverte che sarà proprio quello (fra il 7 e il 9 agosto), il week end da ‘Bollino nero’. Dunque ancora una volta, ormai ‘specializzati’ nel creare problemi al Paese (‘risolvendo’ di contro ben poco di ciò che promuovono), i sindacati hanno scientificamente ‘inquadrato’ il momento migliore, come appunto quello legato al cosiddetto primo maxi Esodo estivo dei vacanzieri. Viabilità Italia: fino a domani è ‘Bollino rosso’ Ad ogni modo, senza ‘trascendere’ nella politica e, soprattutto, sperando sempre nel ‘buonsenso’, ci limitiamo a ... Leggi su italiasera

