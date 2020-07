Esilio perenne. Il libro bomba di Harry e Meghan scatena il putiferio (Di venerdì 24 luglio 2020) I fans speravano. Così come i sudditi che ancora tifano per i duchi di Sussex esuli. Un colpo di scena avrebbe potuto riportare il principino Harry e la bizzosa moglie americana Meghan Markle a Buckingham Palace, passata la bufera. La "mazzata" è arrivata questa mattina dagli osservatori reali inglesi. La prossima pubblicazione della biografia "Finding freedom", ispirata dai duchi in persona e scritta da Omid Scobie Carolyn Durant, azzererà le possibilità di una tregua con casa Windsor e probabilmente segnerà il punto di non ritorno relativamente alla possibilità, per la coppia, di essere raccolti a Corte. Questo libro, in libreria da agosto (e già proposto a prezzo scontato da Amazon) costituisce secondo gli autori il "Vangelo secondo Meghan e ... Leggi su iltempo

Firenze, nella basilica di Santa Croce il ricordo perenne degli 'eroi' in corsia

Firenze, 13 luglio 2020 – Nel tempio delle glorie italiche vivrà il ricordo perenne degli ‘eroi’ in corsia della ... di Ravenna si rifiutò di cedere le spoglie del poeta morto in esilio. Santa Croce ...

Miloš Crnjanski, “Nessuno va dove vuole”

Il “romanzo dell’esilio” dello scrittore serbo Miloš Crnjanski, capolavoro finalmente tradotto in italiano. Miloš Crnjanski con la moglie Vida Ružic. Recente è la mia scoperta di uno dei grandi autori ...

