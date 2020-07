Esclusiva: Falco ha mercato. Piace al Genoa, ma avanza il Parma (Di sabato 25 luglio 2020) Filippo Falco spera di aiutare fino in fondo il Lecce a conquistare una salvezza oggi più complicata, ma il suo futuro potrebbe essere egualmente in Serie A. Piace al Genoa, lo scorso gennaio aveva fatto un sondaggio il Sassuolo, ma è soprattutto il Parma a essere fortemente interessato alle sue prestazioni, il direttore sportivo Faggiano è un grande estimatore. E sta cercando varie opzioni per l’attacco. FOTO: Instagram Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Falco Esclusiva: Falco ha mercato. Piace al Genoa, ma avanza il Parma alfredopedulla.com Festa della Marina, Tassotti: «La Best Events? Una scelta a norma»

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Festa della Marina, in consiglio comunale torna il caso Best Events, l’assise discute i criteri che hanno condotto il comune a scegliere l’agenzia. In particolare, a chieder ...

Karate man: in arrivo il film con Claudio Del Falco

È attualmente in post-produzione Karate man, ritorno dietro la macchina da presa per Claudio Fragasso (autore di Palermo Milano solo andata e Milano Palermo Il ritorno), che vede protagonista il campi ...

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Festa della Marina, in consiglio comunale torna il caso Best Events, l’assise discute i criteri che hanno condotto il comune a scegliere l’agenzia. In particolare, a chieder ...È attualmente in post-produzione Karate man, ritorno dietro la macchina da presa per Claudio Fragasso (autore di Palermo Milano solo andata e Milano Palermo Il ritorno), che vede protagonista il campi ...