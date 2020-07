Escalation elettorale su Cina e 5G. Per Trump un grande nemico e una grande partita (Di venerdì 24 luglio 2020) Mike Pompeo risveglia la salma di Richard Nixon e la sua storica apertura alla Cina dell’ormai lontano 1972, affermando che le peggiori paure legate a quella decisione si sono avverate, esorta per la prima volta apertamente il popolo cinese a sollevarsi contro la dittatura del PCC e chiama a raccolta “il Mondo libero” contro la nuova tirannide cinese: la tensione tra Washington e Pechino non potrebbe essere più alta.E mentre da entrambe le parti fioccano le accuse di interferenze nei propri “affari interni” o peggio di spionaggio vero e proprio, Trump ordina la chiusura del consolato cinese a Houston, dove forse si bruciavano documenti compromettenti sul Coronavirus, Xi Jinping reagisce ordinando la chiusura del consolato americano in Tibet – zona delicata, che più delicata non si può – e ... Leggi su huffingtonpost

