Eros Ramazzotti e Veronica Montali, lui rompe il silenzio e lei dice altro (Foto) (Di venerdì 24 luglio 2020) Cosa c’è tra Eros Ramazzotti e Veronica Montali? A Dagospia il cantante ha riferito che non c’è nessuna storia d’amore con l’ex alunna di Amici, quindi un altro errore da parte del gossip che negli ultimi mesi sembra non volere più Eros single. Il matrimonio tra Eros e Marica Pellegrinelli è ormai finito da tempo, è chiaro che sia una decisione definitiva, il cantante prima o poi trovare un’altra anima gemella? Ancora una volta è lui a rompere il silenzio e a dire la verità; sembra che esistano solo i suoi figli e il suo lavoro. Ramazzotti ha voluto precisare che con Veronica Montali c’è solo un ... Leggi su ultimenotizieflash

rsptorino : Eros Ramazzotti - Non c'è più fantasia - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Eros Ramazzotti & Antonella Bucci - Amarti è l'immenso per me -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - zazoomblog : Eros Ramazzotti non si sbilancia ma adesso a parlare è Veronica Montali - #Ramazzotti #sbilancia #adesso - GammaStereoRoma : Eros Ramazzotti - Dove C'è Musica - missi_do : RT @tosoni_angelo: Eros Ramazzotti Musica è (original version) -