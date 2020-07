Eros Ramazzotti e il flirt con Veronica Montali: 'Abbracci una persona e ti ritrovi fidanzato il giorno dopo' (Di venerdì 24 luglio 2020) Tra e Veronica Montali nessun flirt. Negli ultimi giorni si era diffusa la notizia di una liaison fra il cantante e l'ex di 'Amici' e lo stesso Ramazzotti è intervenuto per smentire l'ennesima voce ... Leggi su leggo

LEONINAC : La Cosa Mas Bella de Eros Ramazzotti - classichitradio : Best rock pop dance music Now Più Bella Cosa by Eros Ramazzotti on - RADIOEFFEITALIA : Eros Ramazzotti - Terra promessa - classichitradio : The Best songs rock pop dance latino np Più Bella Cosa by Eros Ramazzotti on - RadioPortuguese : #Radio_Portuguesa_Australia Currently playing - Eros Ramazzotti - L'aurora -