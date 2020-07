Era Ted Mosby in How i met your mother: oggi a 45 anni capelli grigi, barba lunga ha fatto Grey’s Anatomy [FOTO] (Di venerdì 24 luglio 2020) Innamorato dell’idea dell’amore, Ted Mosby, in How i Met your mother, trascorre parte della propria esistenza a cercare la donna perfetta. La compagna con cui avere dei figli – due, per la precisione -, con cui far “cantare” colazione e che condivida i suoi gusti musicali e in termini di libri. Si confida con Marshall, va in giro con Barney, ma quando incontra Robin la sua vita cambia per sempre. L’idea di uscire per conoscere donne, o star male per storie passeggere svaniscono di fronte alla bella report canadese che gli sorride dall’altro capo del MacLaren’s pub. Ted si innamora all’istante. Le chiede un appuntamento e lo ottiene, ma quando pensa di aver fatto colpo, durante il primo appuntamento, si lascia sfuggire un “ti amo” precoce e rovina ... Leggi su velvetgossip

have_youmet_ted : @yellowsshadow Ahahahahahaha signor Stilton era identico al personaggio e così è nato il nome, monito era il person… - gastrika : RT @marina_catucci: A Portland ieri notte gli agenti federali hanno sparato gas lacrimogeni vicino al sindaco della città, Ted Wheeler, che… - RANRoberto : RT @marina_catucci: A Portland ieri notte gli agenti federali hanno sparato gas lacrimogeni vicino al sindaco della città, Ted Wheeler, che… - aranciaverde : RT @marina_catucci: A Portland ieri notte gli agenti federali hanno sparato gas lacrimogeni vicino al sindaco della città, Ted Wheeler, che… - casamacombo : RT @marina_catucci: A Portland ieri notte gli agenti federali hanno sparato gas lacrimogeni vicino al sindaco della città, Ted Wheeler, che… -