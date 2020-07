Energia solare, studio del Mit: produzione aumentata durante il lockdown grazie alla riduzione dell’inquinamento (Di venerdì 24 luglio 2020) Con la pandemia da Covid-19 e il conseguente lockdown mondiale che ha tenuto milioni di persone a casa per mesi, tutti noi ci siamo accorti che l’aria stava diventando più pulita e che i livelli di inquinamento stavano scendendo, grazie al crollo del traffico, non soltanto locale ma anche e soprattutto legato a viaggi e commercio mondiale. Ora, i ricercatori del prestigioso MIT (Massachussetts Institute of Technology) hanno però dimostrato che quei cieli tersi hanno avuto un impatto positivo non soltanto sulla nostra salute, ma anche sull’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, in particolare per quanto riguarda il fotovoltaico, come dimostrato dall’aumento di oltre l’8% della potenza prodotta dagli impianti solari di Delhi, in India. I risultati dello studio sono stati riportati sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano

