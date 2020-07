Elton John, l'ex moglie chiede maxi risarcimento da 3 milioni: 'Nostri segreti rivelati in libro e film' (Di venerdì 24 luglio 2020) L'ex moglie di , Renate Blauel , ha chiesto un di circa 3 milioni di sterline alla star, sostenendo che il cantante abbia infranto i termini del loro accordo di divorzio. La Blauel, ingegnere del ... Leggi su leggo

