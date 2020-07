Elton John in tribunale: l’ex moglie chiede 3 milioni di sterline (Di venerdì 24 luglio 2020) Elton John sarà trascinato in tribunale, davanti all’Alta Corte di Londra dall’ex moglie Renate Blauel. I due sono stati sposati tra il 1984 e il 1988, cinque anni dopo è iniziata la relazione con l’attuale marito David Furnish. Il doloroso divorzio tra Elton e Renate si è concluso con un accordo di riservatezza e una generosa “buonuscita” elargita alla ex, ancora avvolta nel mistero, ma i tabloid inglesi parlano di una cifra fino a 10 milioni di sterline. Tutto nasce dalla pubblicazione del libro autobiografico “Me, Elton John”, uscito alla fine dell’anno scorso, in cui l’artista racconta (con affetto in realtà) della relazione con l’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano

